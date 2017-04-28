В Москве напали на активистку «Яблока»

Активистке «Яблока» Наталье Федоровой плеснули в лицо химическим раствором, сообщил председатель московского отделения партии Сергей Митрохин. Нападение произошло в московском районе Черемушки. «Подонок брызнул ей в лицо химраствором. У нее пропало зрение», – написал он в Twitter.

Федоровой диагностировали химический ожог лица и глаз, рассказал «Дождю» пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. По словам врачей, зрение к ней должно вернуться, «но пока она ничего не видит», пояснил он. Нападение, по мнению Яковлева, связано с борьбой активистки против расширения магазина в ее доме.