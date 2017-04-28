«Коммерсантъ» рассказал о телефонном разговоре Путина и Порошенко

Как сообщает «Коммерсантъ», в первой половине апреля между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой Петром Порошенко состоялся телефонный разговор. Об этом изданию рассказали информированные источники в Москве и Киеве, отметив, что инициатива разговора принадлежала украинской стороне.

По словам собеседника в Москве, лидеры двух разговаривали в «уважительном корректном ключе», иногда даже «переходили на шутливо-иронический тон», чтобы «не разругаться и не наговорить друг другу резкостей». По словам источника в Киеве, близкого к окружению Порошенко, речь шла об обмене пленными, о поставках в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии и о выплате украинских пенсий жителям Донбасса. Порошенко предупредил Путина, что если самопровозглашенные ДНР и ЛНР не уплатят долги за электроэнергию, Украина прекратит поставки, что и произошло 25 апреля.