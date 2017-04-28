Замдиректора ФСБ Зиничев уступил по доходам только директору ФСБ

Наибольший доход за 2016 г. в руководстве Федеральной службы безопасности (ФСБ) задекларировал директор ФСБ Александр Бортников - более 11 млн руб., на втором месте - его заместитель Евгений Зиничев.

Как следует из опубликованных на сайте спецслужбы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера высших должностных лиц ФСБ, Зиничев задекларировал в прошедшем году 8 119 718 руб. В сведениях отмечается, что эта сумма включает в себя стоимость проданной Зиничевым квартиры.

Руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов в прошлом году заработал 5 897 357 руб.

Первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов задекларировал за 2016 г. доход в сумме 6 181 967 руб.