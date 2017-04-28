За двое суток в Москве выпало почти 50% месячной нормы осадков

В Москве за двое суток выпало 48% месячной нормы осадков, прирост осадков с вечера среды составил 21 мм, сообщили в Гидрометцентре России.

Интенсивность дождей идет на убыль, к утру субботы осадки прекратятся. Апрель 2017 г. станет одним из самых дождливых за всю историю метеонаблюдений, заявили в метеобюро.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в Московском регионе ожидается резкое потепление. Днем в субботу воздух в городе прогреется до 20-22 градусов.