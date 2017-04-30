Тела двух погибших извлекли из-под завалов на месте схода оползня в Киргизии

В ходе поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу на юге Киргизии нашли тела двух девочек 2005 и 2015 гг. р., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС страны. «Поисковая операция продолжается, по предварительным данным, под землей находятся тела 22 погибших», — сказал собеседник агентства.

Оползень накрыл шесть жилых домов в селе Аюу рано утром 29 апреля. Воскресенье, 30 апреля, в Киргизии объявлено днем траура.

Власти заявили, что жители села были предупреждены об опасности, но отказались покидать свои дома. По данным МЧС, сельская управа Зергер, где расположено пострадавшее село Аюу, является одним из самых опознеопасных участков в республике.