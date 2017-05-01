Бывший премьер Италии снова возглавил демократическую партию

Бывший премьер-министр Италии 42-летний Маттео Ренци снова возглавил правящую демократическую партию Италии. Как сообщает ВВС, на внутрипартийных выборах 30 апреля за него проголосовали более 70% соратников. Ренци поблагодарил в Instagram тех, кто поддержал его, за веру в Италию и заявил, что ощущает «экстраординарную ответственность».

Соперниками Ренци на праймериз были министр юстиции Андреа Орландо и губернатор одной из провинций Микеле Эмилиано. В голосовании участвовали около 2 млн человек.

В декабре Ренци ушел в отставку с поста премьера и лидера партии после того, как на референдуме население отклонило предложенную им реформу Конституции. Предлагавшиеся Ренци реформы снижали роль верхней палаты парламента, по сути, до консультативного органа и предполагали сокращение его членов с 350 до 100. Противники плана опасались, что в этом случае исполнительная власть получила бы излишние полномочия, но сдерживать ее было бы некому. Кроме того, Ренци стремился к централизации власти, включая перераспределение средств от регионов к Риму.

Сейчас Ренци начнет готовить свою левоцентристскую партию к парламентским выборам, которые пройдут в мае 2018 г. ВВС со ссылкой на последние соцопросы, отмечает, что демократы начали уступать в популярности популистскому «Движению пяти звезд».