За продолжение президентства Путина готовы голосовать 48% - «Коммерсантъ»

На предстоящих в марте 2018 г. президентских выборах действующий глава государства Владимир Путин мог бы получить 48% при высокой явке избирателей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Левада-центра», выяснявшего предпочтения респондентов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Ближайшие соперники Путина не выходят за рамки статистической погрешности в 3,4%. Лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский — получили бы по 3%, а . министр обороны Сергей Шойгу и лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный — по 1%.

Не определились, за кого именно голосовать, 19% респондентов, еще 10% не знают. Пойдут ли вообще на выборы. 13% точно уверены, что не пойдут.

Переизбрания Путину желают 64% опрошенных, видеть на его месте новичка хотели бы лишь 22%. Глава правления Центра политических технологий Борис Макаренко уверен, что эта пропорция сохранится до выборов.