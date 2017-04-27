Более 80% россиян довольны работой Путина

Деятельность Владимира Путина на посту президента России, как и месяц назад, одобряют 82% россиян, недовольны его работой - 18%, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре».

По мнению 51% россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении. Обратного мнения придерживаются 32% респондентов, затруднились ответить 17%.

Работой премьер-министра Дмитрия Медведева довольны 44% (против 53% в январе), а не одобряют его деятельность 54% граждан (46% в январе).

Работа правительства России вызывает симпатии у 46% респондентов (51% в январе). Недовольны кабинетом министров 53% граждан (в январе - 48%).

Работу Государственной думы одобряют 42% респондентов (38% в марте), не одобряют - 57% (месяц назад - 60%).

Тройка лидеров политиков, которым доверяют россияне, не меняется уже год: на первом месте по-прежнему Путин (54%), на втором - министр иностранных дел России Сергей Лавров (25%), на третьем - глава Минобороны Сергей Шойгу (23%).

Далее следуют: лидер ЛДПР Владимир Жириновский (15%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов и Медведев (по 10%), мэр Москвы Сергей Собянин, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и патриарх Кирилл (по 5%), глава Чечни Рамзан Кадыров (4%).

Не доверяют никому из российских политиков 14% респондентов, а 12% заявили, что не интересуются политикой.