Пресс-секретарь Медведева: премьер-министр не придает значения данным опросов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не придает особого значения данным опросов, которые являются политически ангажированными, заявила его пресс-секретарь Наталья Тимакова.

«Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическому заказу», - сказала Тимакова.

Ранее РБК со ссылкой на апрельский соцопрос «Левада-центра» сообщил, что почти половина россиян в той или иной степени выступают за отставку Медведева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле проанализируют соцопрос о снижении доверия к Медведеву.

26 марта во многих городах России прошли организованные оппозиционером Алексеем Навальным протестные акции против коррупции. Поводом к акции стал фильм ФБК «Он вам не Димон», который рассказывается о том, что российский премьер-министр владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».