В Кремле изучат соцопрос о снижении доверия к Медведеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле проанализируют соцопрос о снижении доверия к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Он подчеркнул, что данные соцопросов отличаются определенной степенью волатильности.

«Мы всегда внимательно относимся к социологии, но с известными допусками. Нам потребуется какое-то время (на анализ данных опроса)», - сказал Песков.

«Работа правительства сложна, правительство несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением, и, конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место. Это вполне допустимо», - отметил Песков.

Ранее РБК со ссылкой на апрельский соцопрос «Левада-центра» сообщил, что почти половина россиян в той или иной степени выступают за отставку Медведева.

26 марта во многих городах России прошли организованные оппозиционером Алексеем Навальным протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. Поводом к акции стал фильм ФБК об имуществе Медведева. В фильме-расследовании «Он вам не Димон» рассказывается о том, что российский премьер-министр владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».