Почти половина россиян поддерживают отставку Медведева

Почти половина россиян (45%) в той или иной степени поддерживают отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева, передает РБК со ссылкой на апрельский опрос «Левада-центра».

«Определенно за» отставку Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%, следует из опроса.

По данным социологов, полностью доверяют премьеру только 3%, тогда как в мае прошлого года ему доверяли 14%. Количество «в основном доверявших» респондентов также упало с 39% до 30%. Количество «в основном не доверяющих» увеличилось до 33% в апреле этого года. Выросло и число респондентов, «совершенно не доверяющих» главе правительства: с 14 до 19% соответственно.

26 марта во многих городах России прошли организованные оппозиционером Алексеем Навальным протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. Поводом к акции стал фильм ФБК об имуществе Медведева. В фильме-расследовании «Он вам не Димон» рассказывается о том, что российский премьер-министр владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».