Шойгу: В параде 9 мая в Москве будет участвовать арктическая техника

В параде в День Победы 9 мая в Москве примет участие военная техника в арктическом исполнении, сказал сегодня министр обороны России Сергей Шойгу.

В составе механизированных колонн пройдет новейшая техника войск ПВО – зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СА». «Данные комплексы предназначены для использования на Крайнем Севере и способны выполнять поставленные задачи в сложных климатических условиях», – цитирует пресс-служба Минобороны заявление Шойгу.

Всего военные парады в День Победы пройдут в 28 городах России, в праздничных мероприятиях будет задействовано свыше 140 000 военнослужащих, более 2000 единиц вооружения и техники, сказал Шойгу.

Арктический вариант ЗРК «Тор-М2ДТ» (9К331МДТ) разработан АО «Машиностроительная компания "Витязь" на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Боевая машина включает пусковую установку и модуль жизнеобеспечения на сочлененных шасси. На аналогичном шасси установлен ракетно-пушечный модуль "Панциря".