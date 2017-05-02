Матвиенко и Володин предложили повысить статус сенаторов и депутатов в работе с чиновниками

Спикеры обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин внесли в Думу законопроект о повышении статуса депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными и муниципальными чиновниками. Это ТАСС сообщили в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. Например, предлагается дать парламентариям право на прием у чиновников в первоочередном порядке, «что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий».

Поправки нужны депутатам и сенаторам для работы по обращениям граждан и отстаивания интересов регионов, для чего нужны решения, которые принимаются на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Законопроект также предлагает установить обязанность должностных лиц федеральных, региональных и муниципальных органов власти «по созданию условий для осуществления парламентариями их полномочий».

24 апреля президент Владимир Путин поддержал предложение членов Совета законодателей, чтобы руководители территориальных подразделений федеральных органов власти отчитывались перед региональными парламентами о результатах работы. Это предложение также включено в этот законопроект, сказал собеседник ТАСC.