Сенаторы предложили посылать повестку в военкомат по электронной почте

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому повестка в военкомат может быть направлена призывнику по электронной почте. Авторами документа выступила группа сенаторов во главе с Виктором Озеровым.

«Повестка гражданину может направляться в электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского учета. В этом случае повестка подписывается электронной подписью военного комиссара или уполномоченного должностного лица военного комиссариата», – говорится в законопроекте. При этом призывники будут самостоятельно сообщать адрес электронной почты при постановке на учет.

Также повестка будет направляться и по почте заказным письмом. «Повестки, направленные гражданам по почте, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) заказных писем этим гражданам или их уполномоченным представителям» при наличии уведомления о вручении.

Сенаторы уверены, что это поможет «сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к ответственности».