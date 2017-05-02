Минобороны России: У Асада не могло быть советской химической бомбы

У сирийских властей не могло быть советских химических бомб ХАБ-250 с зарином - во-первых, потому, что такие боеприпасы не снаряжались зарином, во-вторых, потому, что все они были уничтожены еще в 60-х годах 20 века. Так Минобороны России отреагировало на отчет организации Human Rights Watch (HRW), обвиняющий режим сирийского президента Башара Асада в сбросе советской химической бомбы на город Хан-Шейхун (провинция Идлиб) 4 апреля и в попытках замаскировать его сбросом фугасных бомб.

По мнению официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, вся информация США, Великобритании и Франции - «это слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на западе», а в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) не представлено ничего конкретного.

«Местные боевики, узнав неделю назад о приглашении Дамаском экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун, по чьей-то команде уже залили единственную воронку от якобы разрыва «химического» боеприпаса, цементным раствором. На этом фоне появление псевдосенсационного расследования этой самой воронки так называемыми «экспертами» правозащитной организации Human Rights Watch с обнаружением там (спустя месяц) уже фрагментов советского авиационного боеприпаса ХАБ-250 «со следами зарина» вряд ли должно удивлять», - пишет Минобороны.

Конашенков указывает, что ХАБ-250 на сайте HRW - это фотография макета боеприпаса из музея ВС России в Москве. «Во-первых, советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века. Во-вторых, никаких «заливных» горловин с колпачками, о которых пишет HRW, у ХАБ-250 нет. Их заправка осуществлялась через специальное боковое отверстие в корпусе. В-третьих, боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином. И самое главное, ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе на высоте от 30 до 70 метров, поэтому никакой воронки не оставил бы. Только прибытие и работа в Хан Шейхуне специальной миссии экспертов поможет установить объективную картину происшедшего 4 апреля», - настаивает Минобороны.