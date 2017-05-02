HRW: Дамаск мог применить в Идлибе советские химические бомбы

Организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала на сайте новые подробности применения химического оружия в Сирии.

По данным HRW, в Идлибе могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные для проведения химических атак с применением зарина.

«На фото и видео воронки от бомбы наблюдаются два фрагмента – изогнутый осколок тонкостенного корпуса с зеленой краской и небольшой круглый кусок металла. Зеленая окраска широко применялась в СССР на авиабомбах заводского производства и обозначала химический боеприпас. Например, на ХАБ-250, одной из двух советских зариновых авиабомб, были две зеленых полоски. Круглый фрагмент похож на пробку заливного отверстия ХАБ-250», - говорится в докладе HRW.

Ранее министерство иностранных дел Франции опубликовало доклад, в котором утверждается, что ответственность за химическую атаку в провинции Идлиб несут правительственные войска Сирии. В докладе французских специалистов представлены результаты анализа образцов с места атаки, полученных разведкой. В пробах были найдены зарин, диизопропил метилфосфонат и примесь гексамина (уротропина).

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака. В результате распыления едкого вещества погибли около 100 человек. Сирийские власти отвергают обвинения в атаке.

Сирийские власти «категорически отвергают» причастность, заявляя, что представители оппозиции обвиняют власти в использовании химоружия «всякий раз, как они не выполняют задание своих спонсоров».

По словам Москвы, в жертвах и отравлениях виновата сама оппозиция, так как сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов, на территории которого находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами.