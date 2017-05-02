Транспортным полицейским могут разрешить применять электрошокеры

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать гражданское оружие самообороны, в частности электрошокеры. Авторами документа стали сенаторы Алексей Кондратьев и Михаил Козлов.

Электрошокеры могут быть использованы и для самообороны, и для нейтрализации нарушителя: например, для пресечения террористических актов на территории аэропортов.

Транспортные полицейские не могут применять огнестрельное оружие из-за массового скопления людей, поэтому электрошокер может быть использован как «оружие активной самообороны».

В настоящее время электрошокеры могут использоваться гражданами для своей самообороны, сотрудниками госорганов и частными организациями. Постановлением правительства правом использования электрошокеров наделены сотрудники частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники федеральной почтовой связи, должностные лица госорганов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира, говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом, в соответствии с действующим законодательством, у сотрудников транспортной безопасности нет права иметь и использовать электрошокеры при исполнении служебных обязанностей, говорится в записке.