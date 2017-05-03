Россия спишет Киргизии $240 млн долга

Россия намерена списать Киргизии долг на сумму $240 млн, следует из проекта протокола к соответствующему соглашению правительств двух стран. Согласно проекту списание задолженности проводится в рамках «официальной помощи развитию Киргизской Республики».

В первом полугодии 2016 г. Россия списала долги Киргизии на сумму $30 млн, общий долг республики перед Москвой на конец июня 2016 г. составлял $270 млн. В целом за последние 11 лет Россия списала Киргизии $703,2 млн внешнего долга.