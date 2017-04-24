Киргизия рассчитывает на разовое списание Россией $240 млн долга

Киргизия рассчитывает на разовое списание оставшейся задолженности перед Россией в размере $240 млн. Стороны обсуждают такую возможность. Об этом заявил начальник управления госдолга министерства финансов республики Бакыт Сыдыков.

Пять лет назад Москва и Бишкек заключили межправительственное соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму порядка $500 млн. Документ предусматривал полное списание одной части долга ($188,9 млн) в день вступления соглашения в силу и растянутое на десять лет списание второй части долга — $300 млн.

Из этих $300 млн, как пояснил Сыдыков, за два года было списано $60 млн, размер задолженности сократился до $240 млн.

«Вместо ежегодного списания отрабатывается договоренность о единовременном. Таким образом, ожидается, что вся задолженность будет равна нулю», — сказал он.