Третьяковскую галерею эвакуировали для проверки здания

Из здания Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке эвакуировали сотрудников и посетителей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе музея.

Эвакуацией руководила служба безопасности музея и полиция. «О причинах эвакуации нам неизвестно», - сообщили в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, эвакуация произошла из-за обнаружения «бесхозного предмета на территории галереи». «На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обследовали предмет и установили, что никакой опасности он не представляет», - сообщил собеседник агентства.