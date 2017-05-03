МВД хочет обзавестись представительствами за рубежом

МВД предлагает разрешить ему открывать свои представительства за рубежом и отправлять туда работать представителей и их заместителей. Как сообщает «Интерфакс», это следует из подготовленного ведомством проекта указа президента, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Зарубежные правительства помогут повысить сотрудничество с другими странами в борьбе с международной преступностью и по вопросам миграции, считают в МВД.

«Проектом указа предлагается разрешить МВД России иметь свои представительства за рубежом, направлять своих представителей и их заместителей для работы в составе дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях без включения в их штатную численность», - говорится в пояснительной записке к проекту. Предлагается разрешить министерству «утвердить общую штатную численность сотрудников загранаппарата в количестве 100 единиц, входящих в предельную штатную численность органов внутренних дел РФ, без включения в предельную штатную численность центрального аппарата МВД РФ».

Назначать на соответствующую должность и освобождать от нее будет министр внутренних дел по согласованию с МИД, а командировка - согласовываться с компетентными органами конкретного государства.