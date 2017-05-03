МВД хочет обзавестись представительствами за рубежом

МВД предлагает разрешить ему открывать свои представительства за рубежом и отправлять туда работать представителей и их заместителей. Как сообщает «Интерфакс», это следует из подготовленного ведомством проекта указа президента, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Зарубежные правительства помогут повысить сотрудничество с другими странами в борьбе с международной преступностью и по вопросам миграции, считают в МВД.

«Проектом указа предлагается разрешить МВД России иметь свои представительства за рубежом, направлять своих представителей и их заместителей для работы в составе дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях без включения в их штатную численность», - говорится в пояснительной записке к проекту. Предлагается разрешить министерству «утвердить общую штатную численность сотрудников загранаппарата в количестве 100 единиц, входящих в предельную штатную численность органов внутренних дел РФ, без включения в предельную штатную численность центрального аппарата МВД РФ».

Назначать на соответствующую должность и освобождать от нее будет министр внутренних дел по согласованию с МИД, а командировка - согласовываться с компетентными органами конкретного государства.

Сотрудникам МВД запретили отдыхать за пределами СНГ
Думский комитет согласился ограничить право на выезд за границу сотрудникам МВД
Директор ФСКН разъяснил, можно ли его подчиненным ездить за рубеж
Фото