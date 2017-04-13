Думский комитет согласился ограничить право на выезд за границу сотрудникам МВД

Думский комитет по безопасности рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ограничении прав на выезд за границу для сотрудников органов внутренних дел и некоторых гражданских служащих, работающих в этой системе. Как сообщает «Интерфакс», на пленарное заседание поправки будут вынесены 19 апреля. Их внес в ноябре 2015 г. депутат от фракции ЛДПР Дмитрий Носов, работавший в Думе предыдущего созыва. Поправки предлагаются в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Носов предложил установить, что сотрудник органов внутренних дел не может оставаться на службе в случае получения (наличия) вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, если иное не установлено президентом России. Это следует из пояснительной записки к документу. Также он предложил ввести в законодательство возможность временного ограничения права на выезд за границу для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, проходящих государственную гражданскую службу в органах внутренних дел на отдельных должностях, «по которым предусмотрен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну».

Цель поправок – совершенствование мер по борьбе с коррупцией, повышение ответственности сотрудников органов внутренних дел и гражданских служащих и обеспечение собственной безопасности системы МВД. Законопроект не предусматривает дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, говорится в пояснительной записке.