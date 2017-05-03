В Госдуму внесен проект о постановке на воинский учет по месту фактического проживания

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий призывников вставать на учет не только по месту жительства или пребывания (регистрации), но и по месту фактического проживания. Авторы законопроекта – сенаторы Викторов Озеров, Франц Клинцевич, Евгений Серебренников, Александр Чекалин, Олег Ткач, Александр Шишкин – считают, что такая мера поможет «увеличить качество и достоверность воинского учета».

Проект направлен прежде всего на иногородних студентов, в том числе московских и петербургских вузов. Зачастую они не могут получить регистрацию по месту пребывания или по месту жительства, отмечают сенаторы. После того как они лишаются отсрочки, такие призывники не встают на учет и не призываются на воинскую службу. «Законопроектом предусмотрено возложение на указанных граждан обязанности вставать на воинский учет по месту их фактического проживания», – говорится в пояснительной записке.