В Думу внесли проект об обязательном психологическом отборе призывников

Группа сенаторов внесла на рассмотрение в Думу законопроект о проведении психологического отбора при призыве граждан на военную службу.

Законопроект внесен сенаторами из комитета Совета Федерации по обороне и безопасности во главе с его председателем Виктором Озеровым и первым заместителем Францем Клинцевичем.

Основными задачами отбора при призыве граждан на военную службу являются определение профпригодности к подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях и выработка рекомендаций по их отбору и распределению по должностям.

«Законодательное закрепление проведения мероприятий профотбора при призыве граждан на военную службу направлено на достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, призываемых на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.