В Иране в результате взрыва на шахте погибли 35 горняков

В результате взрыва и последующего обрушения на угольной шахте в иранской провинции Голестан погибли 35 горняков, сообщает телеканал «Аль-Джазира». «К несчастью, все горняки, заблокированные под завалами, погибли», – сказал министр кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Али Рабия.

По словам главы спасательного подразделения иранского Красного Полумесяца Шахина Фати, не менее шести человек удалось спасти, они получили травмы. На месте происшествия продолжают работать бригады спасателей. Взрыв на шахте произошел 3 мая, когда в ней находилось более 500 горняков.