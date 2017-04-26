На шахте «Алросы» в Якутии обрушилась горная порода

Обрушение горной породы произошло в одном из штреков шахты рудника «Айхал» (Айхальский ГОК, принадлежит «Алроса») в Мирнинском районе Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

По данным источника «Интерфакса», в результате инцидента пострадал один человек.

В сообщении МЧС отмечается, что обрушение на технологический процесс не повлияло, работа рудника не останавливалась. Для ликвидации последствий происшествия привлечены 20 человек личного состава и три единицы техники.