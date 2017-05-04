В Башкирии пропал следивший за лесными пожарами вертолет, экипаж подал сигнал бедствия

В Башкирии ищут вертолет, который пропал во время мониторинга лесопожарной обстановки, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Вертолет "Робинсон" авиакомпании "Лайн эйр", занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки, не вышел на связь в назначенное время. В дальнейшем зафиксировано срабатывание маяка об аварийной ситуации», - уточнил он.

Ведутся поиски вертолета. По предварительным данным, он мог совершить жесткую посадку в лесистой местности.

Экипаж вертолета подал сигнал бедствия.

«Экипаж вертолета состоит из трех человек: пилота и двух заказчиков. Они подали уже три сигнала бедствия вручную. Координаты определены. К месту предполагаемого нахождения вертолета отправлены спасатели», - добавил источник.