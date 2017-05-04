Трамп начнет первое зарубежное турне с Израиля - Politico

Президент США Дональд Трамп начнет свое первое зарубежное турне с визита в Израиль а затем в Ватикан и Саудовскую Аравию, сообщил ресурс Politico со ссылкой на двух чиновников Белого дома. Затем Трамп приедет в Брюссель на саммит НАТО 25 мая, а оттуда отправится на саммит G7 на Сицилии.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным не будет в ближайшие два месяца. По данным Politico, в ходе телефонного разговора 2 мая лидеры высказались «в пользу организации личной встречи в привязке в заседанию саммита «группы двадцати» 7–8 июля в Гамбурге».