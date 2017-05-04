Навальному напомнили о запрете выезжать за границу

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что ему по-прежнему запрещен выезд за границу, несмотря на полученный загранпаспорт. Он процитировал сообщение своего адвоката Вадима Кобзева, которого начальница уголовно-исполнительной инспекции ФСИН «настоятельно просила передать, что осужденным выезжать за границу законом запрещено». «Занятные новости от моего адвоката. То есть загранпаспорт дали, но выезжать запрещено. А зачем он мне тогда? Рыбу заворачивать?» - прокомментировал это Навальный.

Сегодня Навальному, у которого ожог роговицы глаза после недавнего нападения с зеленкой, выдали загранпаспорт. Он сообщил, что готов выехать за рубеж на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз: сейчас у него 15% зрения на правом глазу, и ему может грозить пересадка роговицы.

В 2015 г. Навальный хотел выехать в суд в Германию, где судили хакера Хэлла, который взломал почту политика в 2012 г. Тогда ФМС ему сообщила, что ему отказано в выдаче загранпаспорта, поскольку он осужден за совершение преступления, - до отбытия наказания или до освобождения от наказания.