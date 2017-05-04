Политику Алексею Навальному выдали загранпаспорт, о чем он сообщил у себя на сайте. «Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то — думаю — пранкеры. Всё же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил. Видимо, есть некое «водяное перемирие» на медицинские темы. Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз», - написал Навальный. Политик сообщил, что сейчас у него 15% зрения на правом глазу и ему может грозить пересадка роговицы.

В 2015 году Навальный хотел выехать в суд в Германию, где судили хакера хакер Хэлла, который взломал почту политика в 2012 году. Тогда ФМС ему сообщила, что ему отказано в выдаче загранпаспорта, поскольку он осужден за совершение преступления — до отбытия наказания или до освобождения от наказания.

Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил «Ведомостям», что на его памяти это первый случай, когда осужденному человеку разрешили выехать за рубеж. «Статья закона о порядке выезда из России и въезда звучит так, что право гражданина на выезд «может быть ограничено» если он осужден за совершение преступления — до отбытия или до освобождения от наказания. Поэтому мы в жалобе в Европейский суд по правам человека указывали, что должны быть случаи, когда такое право не ограничивается, однако перечня таких случаев нет. Органами ФМС и судами эта статья всегда трактовалась однозначно, как тотальный запрет на получение загранпаспорта или, если паспорт есть, то запрет на выезд за границу», - говорит Кобзев. По его словам, «решение, видимо, принималось на самом верху, чтобы Навальный вылечил глаз».

Напомним, что 27 апреля неизвестный плеснул зеленкой в лицо Навальному. Он получил химический ожог правого глаза средней степени. 2 мая Навальный написал, что его врач считает, что это была смесь зеленки с какой-то другой едкой жидкостью. «Меня активно лечат и есть надежда, что вылечат. Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но, как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет и загранпаспорт не даёт», - написал тогда политик.

Сам Навальный сообщил, что расследование не ведется, несмотря на поданные заявления. По его словам, интернет-активистам удалось установить личности двух нападавших, которые по их сведениям являются участниками группировки Serb. Навальный также направлял заявления на бездействие правоохранительных органов. Адвокат Навального Иван Жданов говорит, что ему ничего не известно о том, было ли возбуждено уголовное дело о нападении на политика.

Ранее собеседник в администрации президента говорил «Ведомостям», что от администрации был сигнал оперативно пресекать противоправные действия, расследовать и наказывать виновных в нападении на оппозицию. Условных «помощников» власти не остановишь пуганием наказания, они часто избегают его на местном уровне, поэтому им пытаются объяснить, что такие действия приводят только к раскрутке оппозиции, говорил он.