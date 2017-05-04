Трамп разрешил религиозным группам поддерживать политиков

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий религиозным группам напрямую поддерживать политиков. «Сегодня я подписываю указ, который защитит религиозную свободу и свободу слова в Америке», - заявил Трамп перед подписанием указа на лужайке Белого дома.

"Сегодня наша администрация служит примером, делая исторические шаги по защите религиозной свободы в США, мы никогда не будем поддерживать религиозную дискриминацию", - добавил он.

Указ, подписанный Трампом, отменит действие «поправки Джонсона», принятой президентом США Линдоном Джонсоном в 1954 г. и запрещающей церквям и религиозным группам напрямую поддерживать политических кандидатов. Группы американских правозащитников и ЛГБТ-сообщество уже осудили указ, заявив, что он послужит большей дискриминации сексуальных меньшинств.