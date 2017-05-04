Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок заключения под стражей бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну до 8 августа 2017 г. , сообщает пресс-служба городского суда. Срок ареста экс-чиновника закачивался 9 мая, с ходатайством о его продлении выступило следствие.

Марат Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 г., 18 ноября Смольнинский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего срок ареста несколько раз продлевался. Оганесяну предъявлено обвинение в мошенническом хищении более 50 млн руб., выделенных из бюджета города на строительство футбольного стадиона на Крестовском острове в Петербурге.

По версии следствия, 50 млн руб. были похищены в 2014 г. при заключении договора на поставку видеотабло для стадиона между генеральным подрядчиком ЗАО «ИК "Трансстрой"» с акционерным обществом «Театрально-декоративные мастерские» (ТДМ).