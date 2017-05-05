Снайперы ИГ используют российскую электронику в прицелах ночного видения – «Коммерсантъ»

Российская электроника используется снайперами запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные военных специалистов, изучавших этот вопрос.

Отдельное внимание уделялось именно вооружению снайперов, поскольку они стали причиной гибели как минимум четверых россиян, участвовавших в сирийской войне. На днях стало известно о гибели подполковника Алексея Бучельникова во время обучения сирийских солдат ведению минометного огня в тылу на полигоне. Предположительно, снайпер стрелял с расстояние в несколько сотен метров практически в полной темноте. Ему хватило всего одного выстрела, при том что российский военный инструктор находился в группе сирийцев.

Прицелыы ночного видения, позволяющие различать фигуры практически в полной темноте на расстоянии до 400 м., – третьего поколения – производятся лишь в России и США, отмечает эксперт издания. Другие страны не поставили эту технологию на поток из-за дороговизны и опасности производства, в котором используются высокотоксичные химические соединения мышьяка и галлия. В России и США действует запрет на вывоз этой оптики.

Тем не менее в обнаруженных у террористов прицелах были использованы именно российские технологии. «Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи, произведенные на российских предприятиях»,— рассказал собеседник издания. Как они попали в Сирию, неизвестно.

Официальных данных о возбуждении уголовного дела по факту сирийских находок нет, но проверки проводятся. Не исключено, что преобразователи могли попасть в Сирию через третьи страны, куда Россия их официально поставляет.