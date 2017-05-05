По факту крушения вертолета в Башкортостане возбуждено уголовное дело

Приволжское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson в Башкортостане. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, в 9.00 мск 4 мая вертолет, принадлежащий авиакомпании ЗАО «Лайт эйр», вылетел из Белорецка для мониторинга лесопожарной обстановки. В 13.20 мск он пропал с радаров, была объявлена поисковая операция. Через три часа обломки вертолета были обнаружены в гористой местности в 20 км от Белорецка. В результате крушения погибли три человека.

Вертолет упал в труднодоступной местности. К месту крушения спустились парашютисты, чтобы поднять тела погибших. Утром к месту падения направилась пешая группа следователей и криминалистов, представителей Росавиации, Международного авиационного комитете и спасателей МЧС.