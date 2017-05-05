В День Победы над Москвой разгонят облака

9 мая над Москвой в случае необходимости разгонят облака при помощи авиатехники. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Для проведения военного парада 9 мая будут выполнены работы по созданию благоприятных погодных условий», - сказал он на совещании столичного правительства.

В праздничные дни московские коммунальные службы будут трудиться в усиленном режиме, приняты дополнительные меры для обеспечения безаварийной работы, включая круглосуточное дежурство и усиление диспетчерских служб.

«Особое внимание в предстоящие выходные будет уделено обеспечению безопасности и порядка в местах отдыха у воды», - отметил заммэра.

В праздники на улицах города будут дежурить около 100 бригад скорой медицинской помощи и Центра экстренной медицинской помощи. При проведении шествия «Бессмертного полка» предусмотрено дежурство шести бригад и 14 пеших постов Центра экстренной медицинской помощи и 42 бригад «скорой», которые будут располагаться по ходу движения колонны и на Красной площади.

Власти Москвы выделили почти 300 млн руб. на разгон облаков 1 и 9 мая, 12 июня 2017 г. Заказчиком работ выступает ГКУ «Экспертавтодор». Разгонять облака в праздничные дни над Москвой будут до 10 самолетов. В 2016 г. работы по метеозащите Москвы 1 мая, 9 мая, 12 июня и в День города стоили 346 млн руб.

Однако юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь со ссылкой на документы, размещенные на сайте госзакупок, утверждает, что столичные власти готовы потратить на разгон облаков к 9 мая, 12 июня и Дню города 260 435 000 руб. - в 1,5 раза больше, чем годом ранее. По ее мнению, госконтракт заключен с нарушениями - под видом ликвидации последствий ЧС и без открытых торгов по отбору поставщика. Соболь готовит соответствующее обращение в ФАС и прокуратуру.