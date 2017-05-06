Стивена Сигала рассмешило решение СБУ не пускать его на Украину

Американский актер Стивен Сигал отреагировал шуткой на решение Службы безопасности Украины (СБУ) запретить ему въезд в страну. «Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список», — сказал актер.

Ранее в СБУ заявили, что Сигалу запрещено въезжать на территорию Украины в течение пяти лет. «Руководствуясь ч. 1 ст. 13 закона Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” и ст. 7 закона Украины “Об основах национальной безопасности Украины”, Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет», — заявили в СБУ.

В конце апреля Сигал попал в базу сайта «Миротворец» за «незаконное пересечение» границы Украины и поддержку присоединения Крыма к России. Напомним, в ноябре 2016 г. актер получил российское гражданство.