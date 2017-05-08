В Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков

В Москве наблюдается сильное похолодание. В некоторых районах города идет снег с дождем, таковы данные Гидрометцентра.

«За последние 12 часов в городе выпало 10 мм осадков, в основном в виде дождя, который к 8.30 сменил снег», - уточнил представитель метеослужбы, отметив, что это составляет почти 20% от нормы осадков в мае (51 мм). Ожидается, что мокрый снег с дождем будет идти в Москве еще сутки.

Синоптики считают, что в мае возможен возврат холодов. Похолодание не опасно до тех пор, пока оно не превращается в губительные для молодой растительности морозы. За последние 140 лет наиболее холодный май наблюдался в 1918 г. Тогда средняя температура была плюс 6 градусов, самый теплый май был в 1979 г. - средняя температура была плюс 17,1 градуса.