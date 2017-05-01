К пятнице в столичном регионе возможны заморозки

С утра 1 мая в Москве начали постепенно отключать отопление, а после обеда Гидрометцентр предупредил о похолодании в регионе - вплоть до заморозков. Летнее тепло уйдет из столичного региона в среду, а в ночь на пятницу в Подмосковье возможны заморозки, сообщил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура сейчас соответствует в среднем последней пятидневке июля, то есть вчера и сегодня погода опережает свое климатическое развитие на три месяца. Фантастическая погода. Но если завтра погода еще будет благосклонна - около 20 градусов, то послезавтра, в среду, начнется похолодание», - сказал он. Теплый и сухой воздух пришел в Москву с Ближнего Востока. Скоро он уйдет дальше на восток, а ему на смену придут более влажные воздушные массы с севера.

3 мая в городе днем будет плюс 13-15 градусов, 4 мая, - 11-13. Сильных осадков не ожидается, однако вероятность дождей со среды увеличится при переменной облачности. «Рабочие дни, погода мобилизует на нормальный рабочий ритм», - утешил директор Гидрометцентра.

В ночь на 5 мая в Подмосковье, особенно на севере, вероятны заморозки до -2 градусов, хотя днем будет по-прежнему 11-13 тепла. «Но тут не нужно удивляться: для мая заморозки - типичное явление, особенно в первой декаде. Тут ничего не сделаешь», - напомнил метеоролог.

На День Победы первомайского тепла в Москве точно не ожидается. Более точный прогноз Гидрометцентр сделает в середине недели.

Утром заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил «Интерфаксу», что с 8 утра энергетики начали отключать отопление в городе. «В связи с установившейся теплой погодой по поручению мэра города Сергея Собянина системы теплоснабжения с сегодняшнего дня переводятся на летний режим работы», - сказал он. Чиновник напомнил, что топить в городе перестают, когда среднесуточная температура на улице остается выше плюс 8 градусов в течение пяти суток с тенденцией к повышению.

«Отключение отопления пройдет за три дня, поэтапно, со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, больницы и поликлиники», - уточнил Бирюков. Отключать горячую воду для профилактических работ в столице начнут с 10 мая.