Отключать горячую воду в Москве начнут с 10 мая

В Москве профилактические отключения горячей воды в жилых домах начнутся с 10 мая и завершатся к 25 августа. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании, отключения будут продолжаться не больше 10 дней. За это время компания будет проводить профилактические работы и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностику сетей, перекладку трубопроводов. Работы пройдут в 71 000 зданий, в том числе в 33 000 жилых домов.

При этом в 3171 жилом доме в этом году на время профилактики горячую воду отключать не будут.

На сайте МОЭК можно узнать сроки отключения горячей воды в конкретном доме, задав его адрес.