Турция собирается построить стену на границе с Ираном – СМИ

Турецкие власти собираются построить стену на границе с Ираном. Таким образом они хотят воспрепятствовать атакам курдских боевиков, пишет турецкая газета Hurriyet Daily News.

«Рабочая партия Курдистана имеет множество лагерей на территории Ирана вдоль границы с Турцией. В этих лагерях размещены от 800 до 1000 курдских боевиков. Они пересекают границу, совершают атаки на территории Турции и бегут обратно», - заявил источник в руководстве Турции.

На данный момент рассматривается вариант строительства стены протяженностью 70 км на границах провинций Агры и Ыгдыр с Ираном, «а на остальной части границы можно возвести сторожевые башни, металлическое заграждение, а также установить прожекторы», отметил источник.

Ирано-турецкая граница тянется с севера на юг более чем на 500 км.