Экс-главком ВВС: рисковать ради зрелища смысла не имеет

Командование парада Победы в Москве поступило правильно, отменив пролёт авиатехники над столицей, заявил экс-главнокомандующий Военно-воздушными силами Петр Дейнекин.

«Отмена связана с погодой. Слава Богу, что отменили, потому что рисковать ради зрелища смысла не имеет. Наша авиация себя показывает не только на парадах, а в деле. Надо исходить из реалий: погода крайне неустойчивая, кратковременные улучшения могут быть, но на время прохождения над Москвой и Красной площадью самолетов и вертолетов парадного расчета погода ухудшилась, поэтому пришлось возвращаться на свои точки», - сказал П.Дейнекин.

Он отметил, что в истории проведения воздушных парадов в советское время происходили трагедии, поэтому командование парада поступило правильно. «Нужно определённое мужество, чтобы доложить о готовности экипажей, но невозможности проведения полётов», - сказал Дейнекин. Он выразил сомнения в эффективности так называемого разгона облаков вокруг Москвы. «Разогнать фронтальную облачность невозможно. Это все равно, что поменять местами восход и заход солнца», - сказал экс-главком ВВС.

Бывший главком ВВС отметил, что в прошлом уже происходили отмены пролёта самолётов по погодным условиям. «Конечно, парады отменялись. Даже 22 июля 1945 года во время Великого парада Победы метеоусловия были сложными: лил дождь. В наземных расчетах проходили со знамёнами Герои Советского союза Покрышкин, Алелюхин, Лавриненков. Воздушная часть парада была отменена, и я не вижу в этом ничего дурного», - сказал Дейнекин.

Сегодня около 10.30 мск, в ходе парада Победы, поступило сообщение об отмене его воздушной части. К этому времени фронт осадков приблизился к границам Москвы с запада. В 2017 г. власти Москвы выделили почти 300 млн руб. на разгон облаков 1 и 9 мая, а также в День России 12 июня 2017 г.