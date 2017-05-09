Воздушная часть парада в Москве отменена из-за плохой погоды

Из-за неблагоприятных погодных условий решено отменить воздушную часть военного парада на Красной площади в Москве, сообщило Министерство обороны России. «В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади», - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что задействованные для участия в Параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», на 10.45 мск фронт осадков вошел в границы МКАД с запада. Именно с этого направления должна была пройти над Красной площадью авиационная группа парада. В этом году на Красную площадь выйдут около 10 000 военнослужащих, 114 единиц наземной техники. В воздушной части парада должны были участвовать 72 единицы авиации, от вертолетов и истребителей до стратегических бомбардировщиков.

В 2017 г. власти Москвы выделили почти 300 млн руб. на разгон облаков 1 и 9 мая, а также в День России 12 июня 2017 г. Заказчиком работ выступает ГКУ «Экспертавтодор». Разгоняли облака в праздничные дни над Москвой 10 самолетов. В 2016 г. работы по метеозащите Москвы 1 мая, 9 мая, 12 июня и в День города стоили 346 млн руб.

Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 мск 9 мая на Красной площади в Москве. Принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу, командует парадом главком Сухопутных войск России Олег Салюков.