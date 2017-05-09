Парад Победы в Москве проходит при пасмурном небе

Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 мск 9 мая на Красной площади в Москве. Принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу, командует парадом главком Сухопутных войск России Олег Салюков. После объезда войск Шойгу доложил о готовности парада верховному главнокомандующему ВС России президенту России Владимиру Путину.

Парад проходит при пасмурном небе - по данным «Яндекс. Погода», на 10.20 мск в Москве сплошная облачность и +2, но дождя нет: фронт осадков находится примерно в 50 км к западу от Красной площади. В 2017 г. власти Москвы выделили почти 300 млн руб. на разгон облаков 1 и 9 мая, а также в День России 12 июня 2017 г. Заказчиком работ выступает ГКУ «Экспертавтодор». Разгоняли облака в праздничные дни над Москвой 10 самолетов. В 2016 г. работы по метеозащите Москвы 1 мая, 9 мая, 12 июня и в День города стоили 346 млн руб.

В этом году на Красную площадь выйдут около 10 000 военнослужащих, 114 единиц наземной техники. В воздушной части парада участвуют 72 единицы авиации, от вертолетов и истребителей до стратегических бомбардировщиков.