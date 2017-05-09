Песков: воздушная часть парада Победы отменена только из-за погоды

Отсутствие авиации на столичном параде в честь 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны объясняется только метеоусловиями, приказа верховного главнокомандующего для этого не нужно, сообщил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Для отмены полетов не нужно было приказа ни Верховного главнокомандующего, ни министра обороны: есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи».

«Облачность была почти 150 м, а авиация ниже 500 м облачности по условиям безопасности лететь не должна», - подчеркнул он.