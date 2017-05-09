Порошенко назвал акцию «Бессмертный полк» изящной политической спекуляцией

Президент Украины Петр Порошенко назвал российскую акцию «Бессмертный полк» образцом изящной политической спекуляции на чувствах людей. Об этом Порошенко сообщил во время принесения военной присяги молодым пополнением отдельного полка президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны генштаба ВСУ в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, передало агентство УНИАН.

«Сегодня в Москве во время акции «Бессмертный полк» пообещали нести портреты российских боевиков, которых послали на Донбасс убивать украинцев; которые с мечом к нам пришли, а потому от меча и погибли», - заявил президент Украины. «Вот это и есть настоящий символ так называемой дружбы, дружбы в больших и лукавых кавычках. Акция «Бессмертный полк» – образец изящной политической спекуляции на чувствах людей. Хотелось бы, чтобы это услышали те украинцы, которые поверили в искренность ее организаторов. Ведь в Москве придумали ее на самом деле не для того, чтобы почтить память защитников... А для того, чтобы российской экспансии в соседние страны помогали не только живые», - считает Порошенко.

Ранее президент Украины заявил, что День Победы есть и будет для украинцев праздником, но в стране его не будут отмечать по «московскому сценарию». «Конечно, народы бывшего Советского Союза воевали вместе, но при этом всем война имела свое отдельное украинское измерение, которое для нас, украинцев, беспрекословно является главным», - сказал Порошенко.

По данным киевской полиции, количество участников марша «Бессмертный полк» в столице Украины достигало 3000. Получасовая акция завершилась возложением цветов к монументу Вечного огня в парке Славы около 11.30 местного времени. По данным УНИАН, у мемориала марш встретили националисты под красно-черным флагом, но полиция успела вмешаться и быстро разделила участников завязавшейся было потасовки.