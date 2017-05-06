СБУ пообещала не допустить провокаций в ходе акции «Бессмертный полк» в Киеве

В Службе безопасности Украины (СБУ) пообещали принять все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций во время акции «Бессмертный полк», которая пройдет в Киеве 9 мая. «Мы должны дать возможность людям выйти, и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации», — сказал советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам, никаких оснований для запрета шествия в Киеве нет.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что национальная полиция не потерпит антиукраинскую символику во время празднования Дня Победы. Аваков предупредил, что все попытки провокаций будут пресечены и «полицейские по всей стране получили очень четкие инструкции».