В Душанбе назвали три причины отказа от акции «Бессмертный полк»

В Таджикистане решили отказаться от проведения акции «Бессмертный полк», которую советы ветеранов хотели провести в Душанбе. Государственное информагентство «Ховар» объяснило, что акцию не включили в официальный план мероприятий по празднованию Дня Победы в республике потому, что ее предложили «отдельные неправительственные организации». Во-вторых, «продолжение войны в приграничных зонах Республики Таджикистан и Исламской республики Афганистан не позволяет проводить дополнительные акции», говорится в разъяснении агентства. «Кроме того, согласно исламским традициям, недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям», - заключает «Ховар».

В Таджикистане осталось только 447 ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, большинство из которых - люди преклонного возраста и слабого здоровья, вывести их на улицы и организовать с ними встречи представляется невозможным, добавляет «Ховар».

Агентство также напоминает об официальных мероприятиях, которые 9 мая будут проводиться по поручению президента Эмомали Рахмона, и о том, что президент «поручил председателям исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов, а также города Душанбе по мере возможности оказать помощь участникам и инвалидам ВОВ, поздравлять их по месту жительства, оказать им первоочередную помощь».

5 мая в Душанбе по инициативе Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана состоялась конференция на тему вклада таджикского народа в годы Второй мировой войны, сообщает «Ховар». Директор центра Худоберди Холикназар на этой конференции заявил, что отказ от проведения акции «Бессмертный полк» не имеет политической подоплёки, а связан исключительно с проблемой обеспечения безопасности участников, и призвал журналистов не создавать сенсацию из этой темы.