Путин вновь вышел на акцию «Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин сегодня решил принять участие в акции «Бессмертный полк» в центре Москвы. Глава государства, держа в руках портрет отца-фронтовика, присоединился к участникам марша памяти, которые по Ленинградскому проспекту и Тверской улице вышли на Красную площадь.

Два года назад президент впервые принял участие в акции «Бессмертный полк». «Я принял решение в самый последний момент, не знал заранее, получится у меня или не получится, выбрал фотографию отца, которая рядом была. Это не было запланировано в моем графике. И мне бы не хотелось, чтобы то, что идет от сердца каждого человека и всего народа, было забюрокрачено», - говорил тогда президент.

Тогда президент заявил, что категорически против придания акции «Бессмертный полк» какого-то официального характера. «Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну», - подчеркнул он.

В этом году Путин вновь выразил уверенность, что акция «Бессмертный полк» 9 мая объединит множество людей по всему миру.

Сегодня Путин как верховный главнокомандующий принял парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а затем возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии принял участие президент Молдовы Игорь Додон, премьер России Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие официальные лица.