Парад Победы на Красной площади
Воздушную часть отменили из-за плохой погоды
Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая на Красной площади в Москве
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Парад проходил при пасмурном небе и температуре +2. На фото сводный парадный расчет женщин - военнослужащих Военного университета Минобороны
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На Красную площадь вышли около 10 000 военнослужащих, 114 единиц наземной техники
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В воздушной части парада должны были участвовать 72 единицы авиации, от вертолетов и истребителей до стратегических бомбардировщиков
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Из-за неблагоприятных погодных условий было решено отменить воздушную часть парада в Москве, сообщило Министерство обороны
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В Минобороны заявили, что задействованные для участия в Параде самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования
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Командование парада Победы в Москве поступило правильно, отменив пролёт авиатехники над столицей, заявил экс-главнокомандующий Военно-воздушными силами Петр Дейнекин, передал «Интерфакс»
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«Слава богу, что отменили, потому что рисковать ради зрелища смысла не имеет», - сказал экс-главком
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В 2017 г. власти Москвы выделили почти 300 млн руб. на разгон облаков 1 и 9 мая, а также в День России 12 июня 2017 г.
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Министр обороны Сергей Шойгу
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Средний танк Т-34-85 времен Великой Отечественной войны
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Бронетранспортер БТР-82А
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Бронеавтомобиль «Тигр»
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Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»
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Бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-К»
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БМП-3
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Зенитно-ракетный комплекс «Тор М2» на базе вездехода ДТ-30
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Танк Т-14 «Армата»
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БМП «Бумеранг»
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
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Президент Молдавии Игорь Додон и президент России Владимир Путин
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
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Премьер-министр Дмитрий Медведев
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев
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Бизнесмен Геннадий Тимченко
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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После парада
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