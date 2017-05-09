Власть

Парад Победы на Красной площади

Воздушную часть отменили из-за плохой погоды
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Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая на Красной площади в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая на Красной площади в Москве
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Парад проходил при пасмурном небе и температуре +2. На фото сводный парадный расчет женщин - военнослужащих Военного университета Минобороны
Евгений Разумный / Ведомости
Парад проходил при пасмурном небе и температуре +2. На фото сводный парадный расчет женщин - военнослужащих Военного университета Минобороны
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На Красную площадь вышли около 10 000 военнослужащих, 114 единиц наземной техники
Евгений Разумный / Ведомости
На Красную площадь вышли около 10 000 военнослужащих, 114 единиц наземной техники
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В воздушной части парада должны были участвовать 72 единицы авиации, от вертолетов и истребителей до стратегических бомбардировщиков
Евгений Разумный / Ведомости
В воздушной части парада должны были участвовать 72 единицы авиации, от вертолетов и истребителей до стратегических бомбардировщиков
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Из-за неблагоприятных погодных условий было решено отменить воздушную часть парада в Москве, сообщило Министерство обороны
Евгений Разумный / Ведомости
Из-за неблагоприятных погодных условий было решено отменить воздушную часть парада в Москве, сообщило Министерство обороны
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В Минобороны заявили, что задействованные для участия в Параде самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования
Евгений Разумный / Ведомости
В Минобороны заявили, что задействованные для участия в Параде самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования
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Командование парада Победы в Москве поступило правильно, отменив пролёт авиатехники над столицей, заявил экс-главнокомандующий Военно-воздушными силами Петр Дейнекин, передал «Интерфакс»
Евгений Разумный / Ведомости
Командование парада Победы в Москве поступило правильно, отменив пролёт авиатехники над столицей, заявил экс-главнокомандующий Военно-воздушными силами Петр Дейнекин, передал «Интерфакс»
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«Слава богу, что отменили, потому что рисковать ради зрелища смысла не имеет», - сказал экс-главком
Евгений Разумный / Ведомости
«Слава богу, что отменили, потому что рисковать ради зрелища смысла не имеет», - сказал экс-главком
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В 2017 г. власти Москвы выделили почти 300 млн руб. на разгон облаков 1 и 9 мая, а также в День России 12 июня 2017 г.
Евгений Разумный / Ведомости
В 2017 г. власти Москвы выделили почти 300 млн руб. на разгон облаков 1 и 9 мая, а также в День России 12 июня 2017 г.
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Министр обороны Сергей Шойгу
Евгений Разумный / Ведомости
Министр обороны Сергей Шойгу
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Средний танк Т-34-85 времен Великой Отечественной войны
Евгений Разумный / Ведомости
Средний танк Т-34-85 времен Великой Отечественной войны
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Бронетранспортер БТР-82А
Евгений Разумный / Ведомости
Бронетранспортер БТР-82А
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Бронеавтомобиль «Тигр»
Евгений Разумный / Ведомости
Бронеавтомобиль «Тигр»
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Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»
Евгений Разумный / Ведомости
Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»
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Бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-К»
Евгений Разумный / Ведомости
Бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-К»
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БМП-3
Евгений Разумный / Ведомости
БМП-3
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Зенитно-ракетный комплекс «Тор М2» на базе вездехода ДТ-30
Евгений Разумный / Ведомости
Зенитно-ракетный комплекс «Тор М2» на базе вездехода ДТ-30
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Танк Т-14 «Армата»
Евгений Разумный / Ведомости
Танк Т-14 «Армата»
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БМП «Бумеранг»
Евгений Разумный / Ведомости
БМП «Бумеранг»
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
Евгений Разумный / Ведомости
Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
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Президент Молдавии Игорь Додон и президент России Владимир Путин
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Молдавии Игорь Додон и президент России Владимир Путин
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
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Премьер-министр Дмитрий Медведев
Евгений Разумный / Ведомости
Премьер-министр Дмитрий Медведев
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Евгений Разумный / Ведомости
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
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Бизнесмен Геннадий Тимченко
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Геннадий Тимченко
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Мэр Москвы Сергей Собянин
Евгений Разумный / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин
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После парада
Евгений Разумный / Ведомости
После парада
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  • Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая на Красной площади в Москве
  • Парад проходил при пасмурном небе и температуре +2. На фото сводный парадный расчет женщин - военнослужащих Военного университета Минобороны
  • На Красную площадь вышли около 10 000 военнослужащих, 114 единиц наземной техники
  • В воздушной части парада должны были участвовать 72 единицы авиации, от вертолетов и истребителей до стратегических бомбардировщиков
  • Из-за неблагоприятных погодных условий было решено отменить воздушную часть парада в Москве, сообщило Министерство обороны
  • В Минобороны заявили, что задействованные для участия в Параде самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования
  • Командование парада Победы в Москве поступило правильно, отменив пролёт авиатехники над столицей, заявил экс-главнокомандующий Военно-воздушными силами Петр Дейнекин, передал «Интерфакс»
  • «Слава богу, что отменили, потому что рисковать ради зрелища смысла не имеет», - сказал экс-главком
  • В 2017 г. власти Москвы выделили почти 300 млн руб. на разгон облаков 1 и 9 мая, а также в День России 12 июня 2017 г.
  • Министр обороны Сергей Шойгу
  • Средний танк Т-34-85 времен Великой Отечественной войны
  • Бронетранспортер БТР-82А
  • Бронеавтомобиль «Тигр»
  • Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»
  • Бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-К»
  • БМП-3
  • Зенитно-ракетный комплекс «Тор М2» на базе вездехода ДТ-30
  • Танк Т-14 «Армата»
  • БМП «Бумеранг»
  • Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
  • Президент Молдавии Игорь Додон и президент России Владимир Путин
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
  • Премьер-министр Дмитрий Медведев
  • Экс-президент СССР Михаил Горбачев
  • Бизнесмен Геннадий Тимченко
  • Мэр Москвы Сергей Собянин
  • После парада
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