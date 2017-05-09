Евросоюз объявит об упрощении визового режима с Украиной

Руководство Европейского союза в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на заседании Совета безопасности ООН. «Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и всего через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями», - сказала она.

В начале апреля Европарламент проголосовал за право граждан Украины на безвизовый въезд в страны ЕС для краткосрочного пребывания. Украинские обладатели биометрических паспортов смогут посещать страны ЕС в течение срока до 90 дней в рамках периода в 180 дней с туристическими, профессиональными или иными целями, но при этом они не имеют права на работу в Евросоюзе. Освобождение распространяется на все страны ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Законопроект должен быть официально принят Европейским советом, а закон - вступить в силу в начале июня, через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.